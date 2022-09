Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die Bio-Gate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) wegen Lieferverzögerungen bei Rohstoffen und Vorprodukten durch die geopolitischen Entwicklungen einen Umsatzrückgang verbucht, wird im Vergleich zum Vorjahr auf Gesamtjahresbasis aber weiter wachsen. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei neben dem Erlösrückgang auf 2,59 Mio. Euro (HJ 2021: 3,11 Mio. Euro zudem das EBITDA auf -0,95 Mio. Euro (HJ 2021: 0,02 Mio. Euro) gesunken. Auch aufgrund der planmäßig fortgesetzten Investitionen habe das Netto-Ergebnis auf -1,06 Mio. Euro (HJ 2021: -0,07 Mio. Euro) nachgegeben. Im Rahmen der Umsatzverschiebungen sei vom Management die Finanzprognose für 2022 zurückgenommen worden. Die neue Umsatz-Guidance liege nun zwischen 6,7 und 7,2 Mio. Euro (zuvor: 7,6 bis 7,8 Mio. Euro). Das Netto-Ergebnis werde zwischen -0,7 bis -0,9 Mio. Euro (zuvor: Break-Even) erwartet. Folglich passe das Analystenteam die Schätzungen an und rechne im Geschäftsjahr 2022 mit Umsätzen von 6,70 Mio. Euro (zuvor: 7,70 Mio. Euro). Beim EBITDA erwarte GBC -0,68 Mio. Euro (zuvor: 0,27 Mio. Euro). Untergeachtet dessen sei das Unternehmen sehr solide aufgestellt und könne die Umsatzverschiebungen größtenteils im vierten Quartal 2022 bzw. im ersten Quartal 2023 aufholen. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten einen fairen Wert von 5,75 Euro (bisher: 8,00 Euro) und bestätigen das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.09.2022, 15:20 Uhr)



