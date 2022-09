Vaduz (ots) -Das Coronavirus zirkuliert weiterhin stark in der Bevölkerung und kann sich überall dort verbreiten, wo Menschen zusammenkommen. Obwohl in den vergangenen Sommermonaten die Fallzahlen niedriger waren als in der kälteren Jahreszeit, kam es durch die hochansteckenden Omikron-Virusvarianten zu relativ vielen Infektionen. Ein erheblicher Anteil blieb wohl unerkannt, wie aus der hohen Positivitätsrate abgeleitet werden kann.Im Herbst und Winter ist mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. Die individuellen, eigenverantwortlich umzusetzenden Schutzmassnahmen wie Abstandhalten, Handhygiene und Maskentragen sind weiterhin ebenso wichtig wie ein vollständiger Impfschutz.Starke Empfehlung für Ältere und chronisch KrankeAb dem 10. Oktober werden die an Omikron angepassten mRNA-Impfstoffe von Moderna für Boosterimpfungen im Impfzentrum Mühleholz zur Verfügung stehen. Impfen lassen können sich damit alle Personen, die bereits über eine Grundimmunisierung gegen Covid-19 verfügen und mindestens 12 Jahre alt sind. Stark empfohlen wird eine Boosterimpfung zur Vermeidung von schweren Krankheitsverläufen bei Personen über 65 Jahren sowie besonders gefährdeten Personen mit chronischen Erkrankungen und bei Schwangeren.Eine Boosterimpfung soll frühestens vier Monate nach der letzten Covid-19-Impfdosis bzw. vier Monate nach durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion verabreicht werden. Dies gilt auch für Personen, die bereits eine zweite Boosterimpfung erhalten haben.Anmeldung telefonisch und online möglichEine Anmeldung zur Impfung gegen Covid-19 ab dem 10. Oktober kann ab Mittwoch, 28. September über das Anmeldeportal www.impfung.li erfolgen. Die telefonische Anmeldung über die Corona-Hotline +423 236 76 45 ist ebenfalls möglich. Die Hotline ist werktags von 8:30 bis 11:30 Uhr und von 13:30 bis 16:30 Uhr erreichbar. Bei der Anmeldung sollte der Impfpass bereitgehalten werden. Momentan ist eine Booster-Anmeldung nur für den an Omikron angepassten Impfstoff von Moderna möglich. Eine Zulassung für den entsprechenden Impfstoff von Pfizer/BioNTech wird in Kürze erwartet. Über eine Anmeldemöglichkeit wird zu gegebener Zeit informiert.Es ist weiterhin wünschenswert, eine hohe Durchimpfungsrate der Bevölkerung zu erreichen, um bestmöglich vor schweren Verläufen einer Covid-19-Infektion sowie Long-Covid bei zu erwartenden steigenden Fallzahlen im Herbst/Winter zu schützen.Weitere wichtige Informationen zur Impfung sind auf dem Serviceportal der Liechtensteinischen Landesverwaltung unter www.serviceportal.li/informationen-zurcovid-impfung verfügbar. Dort sind auch Informationen zum Nutzen, der Funktionsweise sowie allfälligen Nebenwirkungen der Impfung vorhanden.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100895542