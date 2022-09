HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Energiekontor nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Der geplante Preisdeckel werde den Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks wahrscheinlich kaum betreffen, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Vielzahl an Aufträgen sei das Unternehmen zudem perfekt positioniert, um von der Energiewende zu profitieren./jcf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 08:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 08:12 / MESZ

