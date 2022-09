Spannende Neuigkeiten bei Volkswagen (WKN: 766403) in der Woche des großen Porsche-IPOs: Der Automobilgigant aus Wolfsburg gründet ein Joint Venture für die Produktion von Batterie-Materialien - und das mitten in Europa. Die erneute Zinskeule der US-Zentralbank trübt jedoch auch in Deutschland die Anlegerstimmung ein, sodass die VW-Aktie heute um -0,5% auf 139,50 € fällt. Für Aktionäre des DAX-Konzerns gibt es dennoch allen Anlass zur Vorfreude - ...

