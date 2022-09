Der Abverkauf an den Börsen in den vergangenen Wochen hat auch die Aktie von Energiekontor in Mitleidenschaft gezogen. Seit dem Rekordhoch im August hat der Green-Tech-Highflyer mehr als 20 Prozent verloren. Ein beeindruckend hohes Kursziel von Hauck & Aufhäuser könnte nun aber den Startschuss für die Erholungsbewegung geben.Der geplante Preisdeckel für Strom werde Energiekontor als Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks wahrscheinlich kaum betreffen, so Analyst Simon Jouck nach einer ...

