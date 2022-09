FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 117 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte dynamisch gewachsen sein, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem Nivea und die Derma-Produkte könnten positiv u?berraschen. Trotz Unsicherheiten über das Bestellverhalten von Einzelhandelsketten und die Verbraucherstimmung dürfte das Unternehmen die Jahresziele umsatzseitig anheben und margenseitig bestätigen. Unter anderem die Besetzung strategischer Hautpflegekategorien in allen geografischen Regionen verspreche in den nächsten Jahren ein Wachstum über dem Markt./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 15:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 15:51 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

