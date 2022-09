EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

BRAIN Biotech AG fokussiert weiter die Geschäftsaktivitäten

Transaktion am 26. September 2022 abgeschlossen

URI-Gruppe weitet ihr Netzwerk auf die europäische Produktion aus Zwingenberg, 26. September 2022 - Die BRAIN Biotech AG hat den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft L.A. Schmitt, Ludwigsstadt, an eine Gesellschaft der URI-Gruppe mit Sitz in Seoul, Korea, bekannt gegeben. Die Transaktion wurde am 26. September 2022 abgeschlossen. L.A. Schmitt wurde 1925 als Produzent und Lohnhersteller von Kosmetik- und Wellnessprodukten gegründet und war seit 2009 Teil der BRAIN-Gruppe. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Die BRAIN Biotech AG hat ihre Geschäftsaktivitäten unter dem jetzigen Führungsteam zunehmend auf die Bereiche Bioprocessing, Entwicklung von Produzentenstämmen sowie Enzymentwicklung und -produktion ausgerichtet. Diese technologiegetriebenen Lösungen basieren auf den ausgeprägten Genome-Engineering-Fähigkeiten des Unternehmens und werden zusätzlich durch die firmeneigene Genome-Editing-Plattform vorangetrieben. Kim Dong-Myung, CEO La Cultura Verde Ltd., ein Unternehmen der URI-Gruppe, sagt: "Der Aufbau unseres Geschäftsfelds im Bereich der Ästhetik begann mit der Vision, die Hautalterung zu verzögern, die Jugend zu erhalten und eine glücklich machende sowie gesunde Hautpflege der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nachdem wir nun schon seit 30 Jahren diese Vision verwirklichen, übernehmen wir heute den Kosmetikhersteller L.A. Schmitt, mit 97-jähriger eigener Tradition. Wir freuen uns sehr, mit den von L.A. Schmitt produzierten Produkten 'Made in Germany' unsere Vision von der Verbreitung der Hautpflege für alle nun auf dem Weltmarkt verwirklichen zu können. Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit von L.A. Schmitt sichern, indem wir gezielt auf qualitativ hochwertige Produkte mit erschwinglichen Preisen setzen, marktübliche Gewinne anstreben und damit den Mitarbeitenden eine langfristige Job-Perspektive bieten." Lukas Linnig, CFO BRAIN Biotech, erklärt: "Wir überprüfen ständig unser Beteiligungsportfolio, um festzustellen, ob BRAIN Biotech weiterhin der optimale Eigentümer ist. Mit unserem stärkeren Fokus auf fortschrittliche technologiegetriebene Innovationen hat die Kosmetik-Formulierung für uns eine niedrigere Priorität. Ich bin fest davon überzeugt, einen neuen starken Eigentümer für die Aktivitäten von L.A. Schmitt gefunden zu haben. Darüber hinaus verschafft der Verkauf BRAIN Biotech zusätzliche Liquiditätsreserven, um die ehrgeizigen Wachstumsziele in den Bereichen Industrie und Wissenschaft zu finanzieren." Ivo Petschke, Geschäftsführer von L.A. Schmitt, ergänzt: "Zunächst möchte ich mich bei BRAIN für die langjährige gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. Ich schätze es auch sehr, dass wir gemeinsam einen neuen Eigentümer finden konnten, der es uns ermöglichen wird, unsere zukünftige Geschäftsentwicklung weiter zu beschleunigen. Unter der neuen Eigentümerschaft haben wir die Möglichkeit, den Umsatz deutlich auszuweiten und unsere Produktionsinfrastruktur zunehmend zu modernisieren. Wir alle bei L.A. Schmitt freuen uns darauf, dieses neue Kapitel in unserer Unternehmensentwicklung zu unterstützen." Über BRAIN Die BRAIN Biotech AG ("BRAIN") ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: BRAINs breit gefächertes, innovatives Biotech-Know-how und seine agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg. Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe, die B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe, vertreibt. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die BRAIN Biotech AG verpflichtet, ihre Strategien und Aktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gemeinsame gesellschaftliche Ziele aktiv zu fördern. Unsere Produkte und Dienstleistungen zielen auf mindestens fünf der UN-SDGs direkt ab. Seit dem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Kontakt Investor Relations Michael Schneiders Head of Investor Relations & Sustainability Tel.: +49 6251 9331-86 E-Mail: mis@brain-biotech.com Kontakt Medien Dr. Stephanie Konle PR & Corporate Communications Tel.: +49 6251 9331-70 E-Mail: stk@brain-biotech.com Folgen Sie @BRAINbiotech auf Twitter (https://twitter.com/BRAINbiotech) und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/brainbiotech) Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

