Varta Aktie in letzter Zeit sowieso eher unter die Räder gekommen, seit man an einem Wochenende - Samstags - bereits Umsatz- und Gewinnrückgängen für's Q2 melden musste und die Prognose-"anpasste" - dachte man operativ keine negativen Überraschungen zu erwarten zu haben. Freitag böses Erwachen angesagt. Vorbei die Zeiten als die Varta Aktie letztes Jahr gegen die Erwartungen der meissten Analysten in ungeahnte Höhen, durch Meme-Aktivitäten und Begeisterung gerade der Kleinanleger getragen, gestiegen war. Ernüchterung, in den letzten Wochen/Monaten auch wieder erste Shortseller, die ihre Meinung ...

