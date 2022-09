Nach dem Kurseinbruch in der vergangenen Woche geht es am Montag nervenschonend zu an der Börse. Das heißt aber nicht, dass die Sorgen der Anleger kleiner werden. Vor allem die Aussicht auf noch deutlich höhere Zinsen schwebt wie ein Damoklesschwert über den Kursen. Auf diese Chartmarken kommt es jetzt an.Der Dow Jones Industrial war im frühen Handel kurz in die Gewinnzone gedreht und gab zuletzt geringfügig auf 29.567 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 3.699 Zähler ...

