Nach der verlustträchtigen Vorwoche ist der deutsche Aktienmarkt am Montag an einem Stabilisierungsversuch letztlich gescheitert. Der DAX schloss mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 12.228 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich fast ein Prozent höher notiert hatte. Der MDAX gab um 0,4 Prozent auf 22.450 Punkte.Schnäppchenjäger griffen am Montag vor allem bei jenen Werten zu, bei denen die jüngste Verkaufswelle für deutlich gesunkene Kurse gesorgt hatte. Hierzu gehörten im Dax einige Werte aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...