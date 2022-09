Der Versorger Uniper wird in naher Zukunft nahezu vollständig in staatliche Hand gelangen. Experten gehen davon aus, dass das auch eine ganze Weile so bleiben wird. Wie lange, darüber lässt sich aktuell nur mutmaßen. Die Monopolkommission rund um Jürgen Kühling sieht in dem Ganzen aber nichts, was zu einem Dauerzustand werden sollte.Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" machten die Berater klar, dass man so schnell wie mögliche wieder zum Wettbewerb zurück müsse und kein staatliches Gasmonopol angestrebt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...