Der eigentliche Sieger der Wahl in Italien könnte am Ende Wladimir Putin heißen. Die designierte Regierungschefin Giorgia Meloni hat ganz im Sinne des von ihr bewunderten Donald Trump bereits angekündigt, ihr Land zu "alter Größe" zurückführen zu wollen - und dabei nach dem Motto "Italia first" zu verfahren. Eine ultrarechte Regierung wie in Ungarn dürfte also in Italien das nationale Interesse über gemeinschaftlich vertretene völkerrechtliche Überzeugungen stellen. Billiges Gas aus Russland im Tausch gegen Bremsmanöver bei den EU-Sanktionen wäre für die neue Regierungschefin durchaus reizvoll. http://www.mehr.bz/khs270j



