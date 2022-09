Der Dow Jones hat am Montag seine jüngsten Verluste ausgeweitet. Der US-Leitindex lugte nur einmal kurz in die Gewinnzone hinein, bevor die Stimmung wieder kippte und am Ende ein Minus vor den Kursen stand. Damit bleibt die Nervosität an den Börsen hoch. Verluste gab es auch beim S&P 500 und beim Nasdaq 100.Neue Aussagen von Notenbankern schürten die Furcht der Anleger vor weiteren deutlichen Zinsschritten der Fed im Kampf gegen die hohe Inflation und vor einem damit einhergehenden Konjunktureinbruch. ...

