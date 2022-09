Langjährige Markenmanagerin mit Führungserfahrung in den Bereichen Marketing und E-Commerce, Kundenanalyse und -bindung sowie Loyalitäts- und Markenmanagement, bringt ihre Expertise in der globalen digitalen Transformation in das Board of Directors von Airship ein

Airship, das Unternehmen für mobile App-Erlebnisse, gab heute die Ernennung von Cindy Davis zum Mitglied des Board of Directors bekannt. Davis verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Führungskraft, die durch Digital-First-Strategien für führende Marken wie Bed Bath Beyond, L Brands, The Walt Disney Company, Walmart, Sam's Club und andere mehr stärkere Kundenbeziehungen aufgebaut hat. Cindy Davis ist derzeit Board Member von Destination Pet und gehört dem Board of Trustees der William Mary, Mason School of Business an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005226/de/

Cindy Davis, a veteran executive leader of omnichannel customer experience for retail, hospitality and entertainment brands, joins Airship's Board of Directors as an independent member. (Photo: Business Wire)

Zuletzt war Davis Chief Brand Officer bei Bed Bath Beyond, wo sie das digitale und stationäre Kundenerlebnis modernisierte und wichtige Transformationsstrategien vorantrieb, während sie gleichzeitig als President des Schwesterunternehmens Decorist fungierte. Davor war sie EVP und Chief Digital Marketing Officer bei L Brands, wo sie innovative digitale Marketinglösungen zur Kundenbindung für Victoria's Secret Dessous, PINK und Victoria's Secret Beauty entwickelte. Bei der Disney ABC Television Group entwickelte Davis als EVP Consumer Experience Omnichannel-Strategien, um die Zuschauerbindung zu vertiefen. In früheren Führungspositionen war sie verantwortlich für die Verbesserung von Kundenerkenntnissen für Geschäftsentscheidungen als EVP, Global Customer Insights and Analytics für Walmart und EVP, Membership, Marketing and eCommerce für Sam's Club, wo sie auch die erste mobile App einführte. Davis' frühere Erfahrungen mit Marken umfassen VP- und SVP-Positionen bei Yum! Brands, Starwood Hotels Resorts Worldwide, Inc., Hilton Worldwide und Caesars Entertainment Corporation.

"Als unabhängiges Mitglied unseres Board of Directors bringt Cindy Davis interessante Perspektiven und Einblicke in die Unterstützung von Marken aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe und der Unterhaltungsbranche bei der Realisierung von mehr Wert aus digitalen Initiativen mit also eine Mission, Branchen und viele Logos, die auch wir gut kennen", sagte Brett Caine, CEO und President von Airship. "Ihre Erfahrung und ihre Sichtweisen bereichern unser Board of Directors um viele Jahre Führungspraxis im Bereich Omnichannel-Kundenerfahrung und können Airship dabei helfen, bei vielen Marken an einem Punkt anzuknüpfen, den sie eigentlich bereits entdeckt haben mobile Apps sind das digitale Zentrum der Kundenerfahrung und erzeugen ein Vielfaches an Kundenwert und -besuchen im Vergleich zu denen, die sie nicht haben."

"Kundenerlebnistrends in verschiedenen Branchen, die Akzeptanz und das Verhalten von Verbrauchern und der Markenwert, der sich in Bilanzen und regelmäßigen Berichten widerspiegelt, bilden den Hintergrund dafür, warum ich mich so freue, dem Board of Directors von Airship beizutreten", sagte Cindy Davis, die sich selbst als Beraterin, Daten- und Analytik-Predigerin und digitale Strategin bezeichnet. "Airship war nicht nur der erste Anbieter, der Unternehmen bei der Kommunikation mit App-Kunden geholfen hat, sondern geht jetzt auch die zentralen Herausforderungen in Bezug auf Ressourcen und Agilität an Probleme, die jede Marke überwinden muss, um den Wert für alle Beteiligten zu maximieren."

Davis stößt zu den derzeitigen Mitgliedern des Board of Directors von Airship: Chris Moody (Foundry Group), Puneet Agarwal (True Ventures), John Johnston (August Capital) und Brett Caine (Airship).

Über Airship

Niemand verfügt über mehr Wissen, leistet und engagiert sich mehr als Airship, wenn es darum geht, Marken zu helfen, mobile App-Erlebnisse zu gestalten.

Seit Beginn der Entwicklung von Apps hat Airship die ersten Werbebotschaften bereitgestellt und dann seinen datengestützten Ansatz auf alle Re-Engagement-Kanäle (Mobile Wallet, SMS, E-Mail), App-UX-Experimente, die Erstellung nativer No-Code-Apps und die App-Store-Optimierung (ASO) ausgeweitet. Mit Billionen von mobilen App-Interaktionen für Tausende von globalen Marken haben die Technologie und die umfassende Branchenexpertise von Airship dafür gesorgt, dass Apps zum digitalen Zentrum der Kundenerfahrung, Markentreue und Monetarisierung geworden sind.

Mit der Airship App Experience Platform und der ASO-Technologie und -Expertise von Gummicube verfügen Marken jetzt über ein komplettes Lösungspaket zur Optimierung der gesamten Kundenerfahrung für mobile Apps von Point of Discovery bis zur Kundenbindung und schaffen so einen größeren Mehrwert für alle Beteiligten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.airship.com, in unserem Blog oder wenn Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook folgen.

