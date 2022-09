DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 12.210 Pkt - Helma nach gesenkter Prognose unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Aktie von Helma Eigenheimbau ging es im nachbörslichen Handel am Montag kräftig abwärts. Das Unternehmen senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022. Hintergrund sei, dass ein wesentlicher Subunternehmer einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt habe. Insbesondere würden sich dadurch Umsätze in das Jahr 2023 verschieben, hieß es in einer Mitteilung. Daneben sei mit wesentlichen Kostensteigerungen zu rechnen. Das Unternehmen rechnet für 2022 nun mit einem Umsatz von 300 bis 320 Millionen Euro, nach zuvor 360 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern wird bei 20 Millionen Euro gesehen, nachdem zuvor noch 30 Millionen prognostiziert worden waren. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 10 Prozent tiefer getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.210 12.228 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2022 16:26 ET (20:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.