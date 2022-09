Die neue Markenpositionierung unterstreicht die Entschlossenheit von HCLTech, den Fortschritt für seine Kunden, seine Mitarbeiter, die Gemeinschaften und den Planeten zu fördern

HCL Technologies (HCLTech), ein führendes globales Technologieunternehmen, hat heute seine neue Markenidentität und sein neues Logo lanciert, das die Entschlossenheit des Unternehmens gegenüber seinen Kunden, seinen Mitarbeitern, der Gemeinschaft und dem Planeten widerspiegelt und von der klaren Supercharging ProgressTM-Positionierung untermauert wird.

Die neue Marke HCLTech und das neue Logo des Unternehmens stehen im Mittelpunkt der Strategie für die Markteinführung und repräsentieren das differenzierte Portfolio an Dienstleistungen und Produkten, die die digitale Transformation für Unternehmen in großem Umfang vorantreiben.

Angesichts der Tatsache, dass sich das Unternehmen der 12-Milliarden-Dollar-Umsatzmarke nähert, beschrieb Roshni Nadar Malhotra, Vorsitzende von HCLTech, die Bekanntgabe als eine Weiterentwicklung von HCLTech, um eine eigenständige globale Markenidentität zu schaffen und gleichzeitig die Verbindung mit der HCL Group zu erhalten. "Für HCLTech geht es beim Supercharging Progress darum, die digitale Transformation für unsere Kunden jeden Tag zu beschleunigen, aber auch um das Ethos des Unternehmens, die Bestrebungen unserer Mitarbeiter zu fördern, zu einem nachhaltigen Planeten beizutragen und die einheimischen Gemeinschaften in unserer globalen Präsenz zu stärken."

C Vijayakumar, CEO Managing Director, HCLTech sagte: "Heute sind wir stolz darauf, unser Ziel mitzuteilen das Beste aus Technologie und unseren Mitarbeitern zusammenzubringen, um den Fortschritt voranzutreiben. Unser Ziel ist es, über differenzierte Dienstleistungen und Produkte der digitale Partner der Wahl für globale Unternehmen zu werden und ein bevorzugter Arbeitgeber für Top-Talente zu sein. Es unterstreicht auch unsere Verantwortung, weiterhin zu einem integrativen Wachstum der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, und zu einem nachhaltigen Planeten für die kommenden Generationen beizutragen."

C Vijayakumar erläuterte die Gründe für die neue Markenpositionierung und fügte hinzu: "Supercharging Progress fasst die Essenz dessen zusammen, was wir heute tun, und unser Bestreben, mehr davon zu machen in großem Maßstab, mit hoher Geschwindigkeit, für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter, Gemeinschaften und unseren Planeten."

Das Unternehmen nahm auch sein neues Wertversprechen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (EVP) in Angriff "Find Your Spark". Das EVP baut auf den Grundsätzen der Möglichkeiten, des Respekts und der vertrauensvollen Zusammenarbeit auf und unterstreicht die Entschlossenheit von HCLTech, derzeitigen und zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen, ihr Karrierepotenzial und ihre Ambitionen zu maximieren. Das Unternehmen hat auch seine globalen CSR-Partnerschaften und von Freiwilligen geleiteten Initiativen erweitert, um seine Bemühungen in den Kernbereichen Bildung und Beschäftigung, Gesundheit, Wohlbefinden und Grundbedürfnisse sowie Umwelt zu verstärken.

"Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in der aufregenden Reise von HCLTech, da wir uns eine klare Markenidentität und ein klares Ziel geben, das uns in diesem nächsten Abschnitt unserer Reise mit voller Kraft voranbringen wird", sagte Jill Kouri, Chief Marketing Officer bei HCLTech. "Mit einem so reichen Erbe, erstklassigen Leistungen und einem Schwerpunkt auf dem Kundenservice werden wir immer den Geist der Flexibilität und der Entschlossenheit verkörpern, ein echter Partner zu sein und unseren Kunden bei jedem Schritt zur Seite zu stehen."

HCLTech arbeitete mit der preisgekrönten Agentur SomeOne zusammen, um seine neue Markenpositionierung und -identität zu gestalten. Besuchen Sie https://www.hcltech.com/supercharging-progress für mehr Informationen.

Bitte klicken Sie auf die nachfolgenden Links, um die Videos anzusehen:

Roshnis Video https://youtu.be/-RDLHVq4SvI; https://www.hcltech.com/about-usroshni-video CVKs Video https://youtu.be/ojMYLsoZxBc; https://www.hcltech.com/about-uscvk-video

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 211.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 52 Ländern, das mit einem breiten Portfolio von Technologiedienstleistungen und -produkten führende Fähigkeiten in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud bereitstellt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und stellen Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste zur Verfügung. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Juni 2022 auf 11,8 Milliarden Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

