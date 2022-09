ComTech FZCO erhält die Scharia-Compliance-Zertifizierung für den ComTech Gold Token (CGO) und ist damit das erste Unternehmen der Branche, das eine Scharia-Zertifizierung für ein Gold-Tokenisierungsprodukt in der Region erhält. Die Scharia-ZertifizierungFatwa) wurde von Amanie Advisors Ltd ausgestellt, ein auf Scharia-konforme Investitionen und islamische Finanzlösungen spezialisiertes Unternehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005592/de/

ComTech Gold $CGO receives Shariah Certification from Amanie Advisors (Photo: AETOSWire)

ComTech FZCO, ein in Dubai ansässiges Unternehmen, das die Tokenisierungsinfrastruktur (für reale Assets) neu definiert, hat mit der Digitalisierung von Gold mit Hilfe von XDC Network begonnen. ComTech Gold CGO ist an globalen Börsen wie LBank und Bitrue gelistet. Investoren können CGO kaufen, indem sie ein Konto bei diesen Börsen eröffnen. Investoren können die Token in den Börsen-Wallets oder in einer der international akzeptierten Wallets wie D'cent, Guarda oder über regulierte digitale Depotbanken wie Propine, einem MAS-regulierten Unternehmen, aufbewahren.

Unterstützt durch die Begleitung von Amanie Advisors Ltd. wurde die ComTech Gold Shariah-Zertifizierung nach Bestätigung der Tatsache zur Verfügung gestellt, dass die Struktur, der Mechanismus und die relevante rechtliche Schlüsseldokumentation des ComTech Gold Token alle erforderlichen Anforderungen im Einklang mit den Scharia-Regeln und -Standards erfüllt, die von der Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) definiert wurden.

Navin D'souza, Chief Executive Officer von ComTech Gold sagte: "Wir sind stolz darauf, das erste Gold-Blockchain-Unternehmen in der Region zu sein, das eine Scharia-Zertifizierung erhält, welche den Anlegern mehr Komfort bei der Investition in 100 physisch goldgedeckte Token gewährt, bei denen jeder Token durch 1 g Gold mit einer Reinheit von 999,9 gedeckt ist und das sicher in den Tresoren von TransGuard gelagert wird. Finanzinstrumente wie CGO erfreuen sich weltweit zunehmender Beliebtheit, was das wachsende Potenzial islamischer Finanzprodukte bei den Anlegern deutlich widerspiegelt. Mit dieser Zertifizierung ist ComTech Gold gut positioniert, um islamische Investoren zu bedienen, die Scharia-konforme Assets für ihre Anlagen suchen."

"Der ComTech Gold Token, gebaut auf dem XDC Network, nutzt die Leistung der Blockchain, um Investoren den Besitz von Gold in digitalisierter Form zu ermöglichen, wobei jeder dieser Token ein reines Gramm Gold repräsentiert, das vollständig gesichert, einlösbar und reguliert ist. Mit dem EVM-kompatiblen XDC-Netzwerk können Transaktionen mit einer Geschwindigkeit von nahezu Null durchgeführt werden. Der geringe Energieverbrauch ist ein zusätzlicher Vorteil, der viele strategische Partner und Investoren anspricht, die sich gerne an ComTech-FZCO beteiligen möchten", fügte Herr Navin hinzu.

Maya Marissa Malek, CEO von Amanie Advisors Global office, sagte: "Wir freuen uns, dass dieses neue Shariah-konforme, goldgedeckte Produkt von ComTech auf den Markt kommt. Es stellt eine dringend benötigte Vielfalt für islamische Investoren zur Verfügung, um Edelmetall-Assets zu erwerben, welche in der Vergangenheit aufgrund eines Mangels an klar definierten Scharia-Richtlinien nicht ausreichend genutzt wurden. Mit dem AAOIFI Shariah Standard für Gold sehen wir nun eine Steigerung sowohl des Angebots als auch der Nachfrage nach dieser Asset-Klasse."

Amanie Advisors hat kürzlich den Islamic Economy Award in der Kategorie Islamic Economy Knowledge Infrastructure auf dem angesehenen Global Islamic Economy Summit (GIES) in Dubai, VAE, gewonnen, der von Seiner Hoheit Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem Vizepräsidenten und Premierminister der VAE, überreicht wurde.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005592/de/

Contacts:

Zulfiqar Naqvi

info@comtechgold.com