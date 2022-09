- Actylis führt Aceto und die 10 erworbenen Spezialunternehmen mit umfassender Expertise im Bereich der GMP-konformen und nicht GMP-konformen Herstellung und Beschaffung von Rohstoffen in einer einzigartigen, globalen Marke zusammen -

- Das einmalige Hybridmodell bietet unvergleichliche Flexibilität für individuelle, kundenorientierte Lösungen für Inhaltsstoffe gepaart mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit der Lieferkette -

- Actylis bringt jahrzehntelanges Fachwissen und präzise Kundenkenntnisse in die Märkte für Pharmazeutika, Biopharmazeutika, Ernährung, Kosmetik, Landwirtschaft und Spezialchemikalien ein -

Actylis, ein weltweit führender Hersteller und Experte für die Beschaffung von wichtigen Rohstoffen und leistungsstarken Inhaltsstoffen für die Life-Sciences- und Spezialchemie-Branche, gab heute sein Debüt. Das neue Unternehmen vereint Aceto und 10 Branchenspezialisten zu einem integrierten globalen, leistungsstarken Kompetenzzentrum für Inhaltsstoffe. Actylis ("Ac-till-iss") ist der krönende Abschluss einer ehrgeizigen Initiative, die vor einigen Jahren mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, den dringenden Bedarf an einem besseren und zuverlässigeren Zugang zu kritischen Rohstoffen und leistungsstarken Inhaltsstoffen zu decken, die für die Herstellung von stark regulierten Produkten in Schlüsselindustrien unerlässlich sind.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Actylis führende Unternehmen im Bereich der Herstellung und Beschaffung von Spezialinhaltsstoffen, darunter A&C, A&C Bio Buffer, Aceto, Biotron Laboratories, Cascade Chemistry, Finar, Inter-Actifs, IsleChem, Pharma Waldhof, Syntor Fine Chemicals und Talus, in ein einzelnes Unternehmen integriert. Das breite Spektrum an Kompetenzen ist grundlegend für das einzigartige, hybride Produktions- und Beschaffungsmodell von Actylis, das seinen Kunden in wachstumsstarken Endmärkten wie Pharmazeutika, Landwirtschaft, Kosmetik, Ernährung und Spezialchemikalien entscheidende Vorteile bietet.

Gilles Cottier, Chief Executive Officer von Actylis, erklärte: "Heute stellen wir Actylis vor, ein völlig neues und transformiertes Unternehmen, das für die Herausforderungen und Chancen des 21.Jahrhunderts gewappnet ist. Actylis vereint mehrere Branchenspezialisten mit breit gefächerten Kompetenzen zu einem neuen, globalen Unternehmen mit einem einzigartigen, hybriden Ansatz, der viel mehr ist als die Summe seiner Teile. Diese Fusion ermöglicht es uns, unseren Kunden standort- und branchenübergreifend hochflexible, maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Bedürfnisse anzubieten und gleichzeitig die zuverlässige und pünktliche Lieferung von hochwertigen Inhaltsstoffen zu gewährleisten, die für ihren Erfolg unerlässlich sind."

Rakesh Sachdev, Chairman of the Board von Actylis, ergänzte: "Die Marke Actylis ist inspiriert von den lateinischen Begriffen für ‚Handeln' und ‚Leben'. Sie spiegelt unser Engagement wider, alles, was wir tun, mit Leben zu erfüllen. Unser Unternehmensmotto "The Partner of Choice" steht für unser einzigartiges Hybridmodell aus Herstellung und Beschaffung. Actylis vereint unsere umfassenden Kompetenzen, die profunde Kenntnis der Kundenbedürfnisse, die beratende Perspektive und den Fokus auf Innovation und Qualität, um unseren Kunden eine unvergleichliche Auswahl und Flexibilität zu bieten. Die Lieferprobleme der letzten Jahre haben unsere Vision für Actylis besonders relevant gemacht, und wir sind stolz darauf, unsere Kunden bei der zuverlässigen Herstellung der lebensspendenden Produkte zu unterstützen, auf die wir uns alle verlassen."

Andre Moura, Managing Director von New Mountain Capital, führender Aktionär von Actylis, bemerkte abschließend: "Durch unsere langjährigen Bestrebungen im Bereich der Materialien für Life Sciences haben wir die Chance erkannt, einen neuen Marktführer im Bereich der Spezialinhaltsstoffe für die Biowissenschaften und andere regulierte Endmärkte aufzubauen. Durch bedeutende organische und anorganische Investitionen in den letzten drei Jahren hat Actylis nun die Größe und das breite Spektrum an Kompetenzen, um die Anforderungen anspruchsvoller Kunden an die zuverlässige Lieferung innovativer, qualitativ hochwertiger Produkte zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, weiterhin in Actylis zu investieren, während das Unternehmen kontinuierlich wächst."

Actylis ist aus dem Zusammenschluss von acht Spezialherstellern und drei Beschaffungsunternehmen hervorgegangen, die in ein einziges Unternehmen mit mehr als 850 Mitarbeitern mit fundierten Kenntnissen in jedem der von ihnen bedienten Segmente integriert wurden. Actylis ist in 10 Ländern auf drei Kontinenten vertreten und bietet mehr als 4.000 Produkte an. Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Beschaffung sowie einem Portfolio von GMP- und Nicht-GMP-Produktionsstätten in verschiedenen Regionen bietet Actylis seinen Kunden die Flexibilität, aus einer breiten Palette an individuellen Lösungen zu wählen, von denen alle auf der gleichen erstklassigen Qualität, Zuverlässigkeit der Lieferkette und regulatorischen Fachkenntnissen basieren. Die Kompetenzen von Actylis umfassen das gesamte Spektrum von F&E, Produktentwicklung und Herstellung, einschließlich technischer Vertriebsunterstützung, Herstellung und Produktion, Qualität, Lieferkette, globale Beschaffung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Die fachkundigen Beschaffungsteams von Actylis, die strategisch in Kompetenzzentren in den wichtigsten Regionen Nordamerikas, Europas und Asiens angesiedelt sind, stellen eine wichtige Ressource für ihre Kunden dar, indem sie die Produktanpassung erleichtern und nahtlos auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen.

Über Actylis

Actylis ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von differenzierten Spezialinhaltsstoffen für die Endmärkte der Biowissenschaften und Spezialchemie. Actylis ist in 10 Ländern tätig und produziert und liefert über 4.000 chemische Verbindungen, die hauptsächlich in der Pharma-, Ernährungs-, Agrar- und Spezialchemie-Branche verwendet werden. Aufbauend auf einer Reihe strategischer Akquisitionen hat Actylis seine Fähigkeiten in den Bereichen Produktion, Forschung und Entwicklung, Qualität und Beschaffung integriert, um einen weltweiten Anbieter von wichtigen Rohstoffen mit solider Produktionsbasis zu schaffen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über eine bedeutende Präsenz vor Ort in Nordamerika, Europa, Indien und China. Actylis ist hervorragend aufgestellt, um neue Lösungen zu entwickeln, die Qualität zu sichern und die Produkte an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Die erweiterten Möglichkeiten und die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der globalen Beschaffung sind besonders wertvoll, da das Lieferkettenmanagement für Unternehmen auf der ganzen Welt ein wichtiges strategisches Thema ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.actylis.com.

Über New Mountain Capital

New Mountain Capital ist eine in New York ansässige Investmentfirma, die den Schwerpunkt auf den Aufbau und das Wachstum von Unternehmen und nicht auf Schulden legt, da sie eine langfristige Kapitalwertsteigerung anstrebt. Das Unternehmen verwaltet derzeit Private-Equity-, Kredit- und Net-Lease-Immobilienfonds mit einem verwalteten Vermögen von über 37 Milliarden US-Dollar. New Mountain Capital sucht in sorgfältig ausgewählten "defensiven Wachstumsbranchen" nach den seiner Meinung nach besten Marktführern und arbeitet intensiv mit dem Management zusammen, um den Wert dieser Unternehmen zu steigern. Zusätzliche Informationen über New Mountain Capital sind verfügbar unter www.newmountaincapital.com.

