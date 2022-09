HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Präsentation (PDF) Basel/Niederhasli, 27. September 2022 - HIAG führt heute auf ihrem Areal in Niederhasli den Kapitalmarkttag 2022 durch. In verschiedenen Präsentationen gibt das Immobilienunternehmen einen vertieften Einblick in sein Geschäftsmodell und die Funktionsbereiche «Arealentwicklung», «Portfolio- und Assetmanagement», «Transaktionen und Geschäftsflächenvermarktung» sowie die Nachhaltigkeitsstrategie. Weiter wird mit dem erfolgreichen Start-up im Bereich «Vertical Farming» YASAI eine Mieterin von HIAG in Niederhasli besucht. Mit dem Bau von Produktionshallen und eines Bürogebäudes für Doka Schweiz ebnete HIAG auf ihrem Areal den Weg für einen weiteren Entwicklungsschritt in der Kernzone von Niederhasli. Derzeit entwickelt HIAG gemeinsam mit SBB Immobilien und der Gemeinde das neue Zentrumsquartier «Im Farn» mit rund 190 Miet- und Eigentumswohnungen, gegen 1'000m2 Geschäftsflächen sowie Grün- und Begegnungszonen. Dazu Marco Feusi, CEO HIAG: «Das Areal in Niederhasli ist exemplarisch für HIAG. Mit unserem Geschäftsmodell schaffen wir nachhaltig Wert für alle Anspruchsgruppen und bringen die Bedürfnisse und Erwartungen von Mietern, Behörden sowie der regionalen Bevölkerung und des lokalen Gewerbes in Einklang.» In der «Arealentwicklung» realisiert HIAG auf ihre Standorte zugeschnittene Lösungen, von Zwischennutzungen bis zu fertigen Destinationen, die Raum für eine langfristige Entwicklung von Menschen und Unternehmen bieten. Die grosse Mieternähe des «Portfolio- und Assetmanagements» sowie die ausgewiesene Transaktionskompetenz bilden weitere Stärken, auf denen HIAG aufbaut. Marco Feusi: «Die Konzentration auf unsere Stärken, eine agile Unternehmenskultur sowie ein proaktiver und flexibler Umgang mit den stetig wandelnden Bedürfnissen und Rahmenbedingungen gewährleisten eine profitable Entwicklung und die Resilienz von HIAG auch in einem dynamischen Marktumfeld.» Für das Geschäftsjahr 2022 geht HIAG unverändert von einem guten Ergebnis aus - vorbehältlich einer massgeblichen Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Bedingungen. Aufgrund der Fertigstellung vollvermieteter Bauprojekte, erneuter Vermietungserfolge sowie teuerungsbedingter Mietzinsanpassungen erwartet das Management eine weitere Steigerung der Mieteinnahmen. Zudem dürften Fortschritte in grösseren Entwicklungsprojekten wiederum Neubewertungsgewinne ermöglichen. Kontakt Marco Feusi

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.87 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.6 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 815'000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 61 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.07 Mrd. Das Portfolio umfasst 45 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

