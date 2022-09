Die Energiekrise drängt Versorger an den Abgrund, der Wahlsieg der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia belastet die EU - und was machen Banken in diesem Zusammenhang? Schon vor Wochen warnte Deutschlands oberster Banken-Aufseher Raimund Rösler davor, dass die schnelle Zinswende einige Institute auch überfordern könnte. Wir werfen einen Blick auf Banken, Gashändler und einen möglichen lachenden Dritten.

Den vollständigen Artikel lesen ...