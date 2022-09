Das Programm "Step Into Data" der Alliance for Inclusive AI, einer Initiative des Fisher Center for Business Analytics an der Haas School of Business, erleichtert den Karriereeinstieg im Bereich Daten und Analytik

Eine vierjährige öffentlich-private Partnerschaft zwischen dem Programmleiter des Fisher Center for Business Analytics an der UC Berkeley Haas School of Business, Gauthier Vasseur, und Pyramid Analytics (Pyramid), einem richtungsweisenden Anbieter von Entscheidungsintelligenz-Plattformen, erreichte heute mit mehr als 2.000 Lernenden in 30 Ländern einen bedeutenden Meilenstein. Das Fisher Center bietet über sein Programm "Alliance for Inclusive AI" (AIAI) Workshops rund um Daten und Analysen an, um die Inklusion und den Zugang zu Analysen zu verbessern. Das Programm "Step Into Data" kombiniert Präsenz- und Fernkurse, um Menschen zu erreichen, die in den Bereichen KI, maschinelles Lernen und Datenanalyse unterrepräsentiert sind. Demnächst wird das Programm auf die Niederlande, Frankreich, Georgien, Indien und neue Standorte in den USA ausgeweitet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005104/de/

"It is my pleasure to work with Pyramid Analytics... They are a company genuinely committed to improving access and opportunities in data analytics, investing in these classes for students from around the world. I am constantly in awe of the capabilities of the Pyramid platform. It is a true gamechanger for our industry, providing an intuitive and engaging platform to put the power of analytics into everyone's hands. I look forward to many more years of partnership together." Gauthier Vasseur, Executive Director of the Fisher Center for Business Analytics at the University of California, Berkeley, Haas School of Business and Co-President of AIAI (Graphic: Business Wire)

Wichtige Punkte:

Pyramid Analytics unterstützt die 15 Unterrichtsstunden umfassenden "Step Into Data"-Workshops von Programmleiter Gauthier Vasseur der Initiative "Alliance for Inclusive Artificial Intelligence" (AIAI) des Fisher Center und der Data Wise Academy.

Die Pyramid Decision Intelligence-Plattform steht im Mittelpunkt der Workshops.

Pyramid Analytics stellt den Teilnehmenden kostenlose Lizenzen zur Verfügung.

Die AIAI eröffnet Frauen, Minderheiten und Angehörigen anderer unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit, an Datenkompetenz-Schulungen und -Ausbildungen teilzunehmen.

Vasseur verfügt über eine langjährige Erfahrung im Datensektor und war zehn Jahre lang im Silicon Valley bei Technologieunternehmen wie Brio, Google, Hyperion, Oracle und verschiedenen Startups in diesem Bereich tätig.

Seit gut einem Jahrzehnt arbeitet Vasseur mit Unternehmensteams und Studierenden weltweit zusammen, um sie auf ihrem Weg zu Daten- und Analytikexpertinnen und -experten zu unterstützen. Als wichtige Stimme an der UC Berkeley im Bereich der Datenanalyse baut Vasseur Partnerschaften zu Universitäten, Berufsverbänden und Fortune 500-Unternehmen auf. Bei der AIAI setzt sich Vasseur dafür ein, einen inklusiveren Raum für Geschäftsanalysen zu schaffen, und hilft dabei, benachteiligten Communitys rund um den Globus den Zugang zu den Vorteilen dieser Technologie zu erleichtern.

Der "Step Into Data"-Workshop bietet die Gelegenheit, praktische Erfahrungen mit der Pyramid Decision Intelligence-Plattform zu sammeln. In der Regel werden AIAI-Programme von Menschen genutzt, die alle Möglichkeiten von Excel und grundlegenden Business-Intelligence-Tools ausgeschöpft haben und sich weiterentwickeln wollen. In den Workshops werden sie durch den schnellen Prozess der Datenaufbereitung und -analyse auf der von Pyramid betriebenen Selfservice-Plattform geführt. Dort können Teilnehmende mit Problemen aus Schule oder Beruf experimentieren und mithilfe von Pyramid Lösungsstrategien entwickeln. Über die Laufzeit des Programms hinaus können die Teilnehmenden ihr Wissen weiter vertiefen und ihre datenwissenschaftlichen Fähigkeiten verfeinern. Der Zugriff erfolgt über den speziellen Pyramid-Server an der UC Berkeley.

Die UC Berkeley-Pyramid-Workshops bieten den Studierenden eine Reihe von Vorteilen wie die Entwicklung wertvoller analytischer Fähigkeiten, die oft Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg eröffnen. Das Feedback der Teilnehmenden des Programms ist durchweg positiv. Viele berichten, dass sie nun in der Lage sind, Entscheidungsintelligenz zur Lösung von Problemen einzusetzen und positive Veränderungen zu ermöglichen. Eine große Vielfalt im Segment Daten und Analysen bereichert sämtliche Aspekte der Datenwertschöpfungskette und eröffnet neue Perspektiven bei der Problemlösung und Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen.

Entscheidungsintelligenz ist die nächste Innovation bei Big Data Analytics

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Analysetechnologie von wachsender Bedeutung. Bisher war die KI hochqualifizierten Fachleuten vorbehalten, und es existierte keine einfache Möglichkeit, die zentralen KI-Komponenten Datenaufbereitung, Geschäftsanalyse und Datenwissenschaft zu integrieren. Die Entscheidungsintelligenz-Lösungen von Pyramid werden diesem Bedarf gerecht und reichen über die herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau hinaus. Die Pyramid-Plattform senkt die Qualifikationsanforderungen, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die für die Aufbereitung und Analyse von Daten und die Erstellung und gemeinsame Nutzung von Berichten und Dashboards unverzichtbar ist.

Insbesondere die Pyramid Decision Intelligence-Plattform liefert datengestützte Erkenntnisse, die es allen ermöglichen, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Die Pyramid-Plattform bietet einen sofortigen Zugriff auf jede Art von Daten, ermöglicht einen automatisierten, gesteuerten Selfservice und erfüllt jeden grundlegenden oder anspruchsvollen Analysebedarf. Durch die einzigartige Kombination von Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft mit KI-gestützter Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid-Plattform Kosten und Komplexität und fördert gleichzeitig Wachstum und Innovation. Auf diese Weise wird ein strategischer, unternehmensweiter Ansatz für Geschäftsanalytik unterstützt.

Zitate

Omri Kohl, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Pyramid Analytics: "Der Nutzen von Technologie muss für alle zugänglich sein. Business Intelligence und Analytics sind in der heutigen Wirtschaft bahnbrechend und unverzichtbar geworden, und auch Menschen ohne Expertenwissen auf diesem Gebiet sollten die Möglichkeit haben, ihre Vorteile zu nutzen. Bei Pyramid öffnen wir so vielen Menschen wie möglich die Tür zu schnelleren, intelligenteren Entscheidungen mithilfe von Daten. Es ist uns eine Ehre, bei dieser Initiative mit dem Programmleiter Gauthier Vasseur zusammenzuarbeiten. Er ist eine wichtige positive Kraft in unserer Branche und unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, die Welt durch Daten zu verbessern."

Gauthier Vasseur, Executive Director beim Fisher Center for Business Analytics an der Haas School of Business der University of California, Berkeley, und Co-President der AIAI: "Daten allein sind nicht wichtig. Es kommt ganz darauf an, wie man sie einsetzt. Richtig angewandt können sie die Welt verändern und dabei helfen, neue Lösungen für die größten Probleme unserer Zeit zu finden. Die Technologie existiert. Der Kern des Problems sitzt viel tiefer: eine Wirtschaft, in der Menschen jedes Alters und Hintergrundes aufgrund mangelnder Kenntnisse von der Nutzung von Daten ausgeschlossen sind."

"Ich nutze meine Plattform, um die Welt über Datenanalysen zu informieren und Menschen die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um mithilfe von Daten schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Schaffung eines vielfältigeren und gerechteren Raums für die Geschäftsanalysen. Entscheidungsintelligenz ist nicht nur eine nette Sache sie ist unverzichtbar geworden. Datenanalytik wird noch immer stark von denselben gesellschaftlichen Gruppen beherrscht, die Algorithmen und Analysen aus einer begrenzten Perspektive betrachten. Vielfältiges Denkens bringt neue Einsichten, Fähigkeiten und Ansätze mit sich, die neue und innovative Wege für das gesamte Unternehmen aufzeigen."

"Ich bin sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit Pyramid Analytics an diesem Projekt. Pyramid Analytics ist ein Unternehmen, das sich wirklich für eine Erweiterung des Zugangs und der Möglichkeiten im Bereich der Datenanalyse einsetzt und in diese Schulungen für Studierende aus der ganzen Welt investiert. Ich bin immer wieder erstaunt über das Potenzial der Pyramid-Plattform. Diese intuitive und ansprechende Plattform ist ein echter Gamechanger für unsere Branche, da sie die Macht der Datenanalyse demokratisiert. Ich freue mich auf viele weitere Jahre dieser Zusammenarbeit."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist die nächste Stufe der Analytik. Unsere einheitliche Decision-Intelligence-Plattform liefert Erkenntnisse, auf deren Grundlage Entscheidungen schneller und fundierter getroffen werden können, und bietet einen direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht einen geregelten Selfservice für alle Nutzer und erfüllt jeglichen analytischen Bedarf in einer Quellcode-freien Umgebung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kombiniert auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen Umgebung mit KI-gestützter Anleitung, sodass Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Die Pyramid-Plattform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics, von einfach bis anspruchsvoll. Buchen Sie einen Termin für eine Produktdemo.

Pyramid Analytics hat seinen Sitz in Amsterdam und betreibt regionale Zentralen in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel Aviv. Unser Team lebt auf der ganzen Welt, da die geografische Lage kein Hindernis für Talente und Möglichkeiten sein darf. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Erfahren Sie mehr bei Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005104/de/

Contacts:

Medienkontakt

GB

Alex Izza

Resonance

+44 759 189 9654

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

USA

Heather Racicot

Resonance

+1 360-632-5616

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

Chas Kielt

Vice President of Global Corporate Communications and Partner Marketing, Pyramid Analytics

617.687.3371

chas.kielt@pyramidanalytics.com