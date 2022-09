Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Cicor gibt die Ausübung der Wiedereröffnungsoption für die Emission zusätzlicher Pflichtwandelanleihen und der Option zum Verkauf dieser Anleihen an One Equity Partners bekannt



27.09.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bronschhofen, 27. September 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt bekannt, dass sie von ihrer Option Gebrauch macht, ihre Pflichtwandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 in einem Betrag in der Höhe von CHF 40'188'000 neu zu öffnen und diese an One Equity Partners (OEP) zu verkaufen.

Cicor hat im ersten Halbjahr 2022 ein Umsatzwachstum von 35,7% und ein EBITDA-Wachstum von 29,5% erzielt. Dies ist auf organisches Wachstum und die Übernahmen von Axis Electronics (Bedford, Grossbritannien) und SMT Elektronik (Dresden, Deutschland) zurückzuführen. Cicor erwartet weiteres organisches Wachstum aus den kürzlich erworbenen und anstehenden neuen Geschäften. Um dieses Wachstum zu realisieren, verdoppelt Cicor, mit einer Investition im mittleren einstelligen Millionen CHF-Bereich, seine Produktionsfläche in Thuan An City, Vietnam (nahe Ho Chi Minh City) durch den Erwerb einer zweiten Fabrik in der Nähe des bestehenden Standorts. Darüber hinaus strebt Cicor die Übernahme von weiteren europäischen EMS-Anbietern an. Die Übernahmen sollen dazu beitragen, den Marktanteil von Cicor in den Kernregionen und -märkten zu steigern.



Die Pflichtwandelanleihe der Cicor Technologies Ltd. ("Cicor"; "Gesellschaft"; Symbol der an der SIX Swiss Exchange notierten Namenaktien "CICN"), wandelbar in Aktien der Gesellschaft zum Wandlungspreis von CHF 47,50, wurde zunächst mit einem Emissionsvolumen von CHF 20 Millionen ausgegeben. Den Aktionären wurden Vorbezugsrechte für das Gesamtvolumen von CHF 60,188 Millionen gewährt. Cicor behielt sich die Option vor, die Emission der Pflichtwandelanleihe bis zu einem Gesamtemissionsvolumen von CHF 60,188 Millionen innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der Erstemission und des Angebots neu zu öffnen, je nach Finanzierungsbedarf des Unternehmens. OEP 80 B.V. ("OEP") hat sich auf Anfrage des Unternehmens verpflichtet, weitere Anleihen bis zur Höhe des gesamten Emissionsbetrags für diesen Zeitraum zu erwerben.



Cicor übt hiermit die Option aus, die Emission ihrer Pflichtwandelanleihe in Höhe von CHF 40.188.000 neu zu öffnen und die neu ausgegebenen Anleihen an OEP zu verkaufen. Der Nettoerlös aus der Ausübung der Wiedereröffnungsoption erhöht die finanzielle Flexibilität von Cicor und stärkt die Bilanz des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Akquisitionen.



Das Unternehmen beabsichtigt, die Wiedereröffnung seiner Pflichtwandelanleihe bis zum 30. September 2022 abzuschliessen. Die zusätzlichen Pflichtwandelanleihen werden voraussichtlich am 30. September 2022 zum vorläufigen Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen.

Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen





Media & Investor Relations

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zwölf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.