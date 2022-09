Nach der kürzlich gemeldeten Ernennung von Larry Quinlan , dem ehemaligen CIO bei Deloitte, hat Boomi den bisherigen CEO der Ford Motor Company in sein Board of Directors aufgenommen. Mark Fields bringt 30 Jahre Erfahrung mit der Förderung von Innovation und Initiativen zur Geschäftstransformation bei milliardenschweren Aktiengesellschaften und privaten, durch Eigenkapital finanzierten Technologieunternehmen mit.

Derzeit ist Fields als Senior Advisor bei TPG Capital tätig und ist Mitglied mehrerer Boards, unter anderem bei Hertz und Qualcomm.

Als erfolgreicher Berater wird Fields die nächste Wachstumsphase von Boomi begleiten, kurz nach dem Start als eigenständiges Unternehmen mit Unterstützung durch die führenden Private-Equity-Firmen Francisco Partners und TPG im Rahmen einer 4-Milliarden-US-Dollar-Transaktion.

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute die Ernennung des ehemaligen CEO der Ford Motor Company, Mark Fields, zum unabhängigen, nicht-exekutiven Mitglied seines Board of Directors bekannt.

Boomi Appoints Mark Fields to Board of Directors (Graphic: Business Wire)

"Mit Blick auf die Fortsetzung des rasanten Wachstums von Boomi sind wir sehr erfreut, namhafte Führungspersönlichkeiten für unser Ziel gewinnen zu können, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem wir alle Menschen und alle Dinge überall verbinden", so David Meredith, CEO bei Boomi. "Mit Marks überragender Erfolgsbilanz als Führungskraft, Berater und Visionär und unserer preisgekrönten Technologie und Innovationskraft werden wir Boomi positionieren, um für noch mehr Kunden überragende Ergebnisse zu erzielen."

Mark Fields

Als ehemaliger CEO der Ford Motor Company bringt Fields drei Jahrzehnte Erfahrung in der Förderung von Innovationen und Transformationsinitiativen für milliardenschwere Aktiengesellschaften und Private-Equity-finanzierte Technologieunternehmen mit. Zuletzt war Fields Interims-CEO bei Hertz und ist derzeit Mitglied der Boards von Hertz, Qualcomm, Tanium und Planview. Der Senior Advisor bei TPG Capital hat einen Abschluss in Economics an der Rutgers University sowie einen MBA der Harvard Graduate School of Business erworben.

"Von den anhaltenden Lieferkettenproblemen bis hin zum exponentiellen Wachstum von Geschäftsanwendungen und -daten wir erkennen eine steigende Nachfrage nach Integration und intelligenter Automatisierung", berichtet Fields. "Boomi verfügt über die einzigartige Fähigkeit, die komplexesten Geschäftsherausforderungen unserer Zeit zu lösen, und ich freue mich darauf, dieses Team auf seinem Wachstumskurs zu begleiten."

Fields Ernennung folgt unmittelbar auf die Berufung des bisherigen CIO bei Deloitte, Larry Quinlan, in das Board of Directors von Boomi. Damit gewinnt das Board insgesamt mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Führung von Technologiestrategien und -initiativen bei Fortune 500-Unternehmen und wachstumsstarken Technologieunternehmen. Als bewährte Berater werden Quinlan und Fields dabei helfen, Boomi kurz nach seinem Start als eigenständiges Unternehmen in die nächste Phase zu führen, unterstützt durch die renommierten Private-Equity-Firmen Francisco Partners und TPG im Rahmen einer 4-Milliarden-US-Dollar-Transaktion.

Boomi, das auf der Liste Inc. 5000 für 2022 als eines der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Amerikas geführt wird, hat zuletzt den Branchenrekord für den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen aufgestellt, konnte erstklassige Führungskräfte gewinnen und seine globale Präsenz weiter ausbauen

Für seine exzellenten Produkte und überragende Unternehmenskultur hat Boomi zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Unter anderem wurde das Unternehmen in die Liste der Best Workplaces des Inc. Magazine aufgenommen und erhielt zwei Comparably-Auszeichnungen für Best CEOs for Diversity und Best Company for Career Growth sowie zwei internationale Stevie Awards für Company of the Year und Product Innovation.

Im Gartner Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS) wurde Boomi in acht aufeinanderfolgenden Jahren als Leader positioniert.

Als in seiner Kategorie führender globaler SaaS-Anbieter (Software-as-a-Service) bedient Boomi eine wachsende Benutzer-Community mit mehr als 100.000 Mitgliedern sowie die größte Basis globaler Systemintegratoren (GSI) im Segment der Integrationsplattform as a Service (iPaaS). Das Unternehmen kooperiert mit einem weltweiten Netz von rund 800 Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und mit den führenden Anbietern von Hyperscaler-Cloud-Services, wie Amazon Web Services, Google oder Microsoft. Da die Nachfrage nach digitalen Konnektivitäts-, Integrations- und intelligenten Automatisierungslösungen weiter steigt, erwartet Boomi eine Fortsetzung seines starken Wachstums.

Über Boomi

Boomi widmet sich dem Ziel, die Welt durch die Vernetzung von allen Menschen und Dingen an jedem Ort zu verbessern. Als Pionier einer Cloud-basierten Integrationsplattform-as-a-Service (iPaaS) und führender globaler Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) in seiner Kategorie bedient Boomi den umfangreichsten Kundenstamm unter allen Betreibern von Integrationsplattformen und kooperiert mit einem weltweiten Netz von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft. Globale Unternehmen setzen auf die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen zu verbinden, um bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit zu erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.boomi.com.

