Das Münchener Private-Equity-Haus trennt sich von Nordec Group. Käufer sind die finnischen Family Offices Harjavalta und Tirinom, die bereits beim ursprünglich geplanten IPO als Ankerinvestoren vorgesehen waren. Mit dem für das vierte Quartal terminierten Komplettverkauf wird man rd. 35 Mio. € netto erlösen. Das entspricht rd. 1,70 € je Aktie. Damit hat MUTARES einen großen Schritt gemacht, um das Ergebnisziel und vor allem die Dividendenerwartung für das laufende Jahr von 1,50 € je Aktie mindestens zu erreichen. Das sind aktuell gut 10 % Dividendenrendite. Zudem will man frisch ein Getriebewerk von Magna in Frankreich übernehmen, das Premium-Getriebe fertigt und auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge ausgebaut werden soll. Wie zu hören ist, befinden sich weitere Deals in der Pipeline. Zudem sollen weitere Beteiligungsverkäufe noch 2022 erfolgen, was die Ertrags- undDividendenperspektive festigt. Bei der Aktie deutet sich bei 15 € ein Doppelboden an. Wer mutig ist, geht mit geringer Risikotoleranz und entsprechendem Stop in Stellung.



