Marburg (pta005/27.09.2022/07:00) - * Umfassende Outsourcing-Strategie: Management und Administration der Server, der lokalen Desktop-Hardware, von Netzwerk und Datensicherheit * 3U-Angebot adressiert Bedarf des Mittelstands an Managed IT Services

Marburg, den 27. September 2022 - Die Portal Systems AG setzt beim Betrieb ihrer IT-Infrastruktur auf dem Wege des Outsourcings vollständig auf die Dienste der 3U TELECOM GmbH (www.uuu.de), einer Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902). Die 2001 gegründete Portal Systems AG, eine Anbieterin von DMS/ECM und Geschäftsanwendungen für Microsoft 365, gewinnt mit diesem Schritt höhere Flexibilität und Sicherheit, um sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Das vereinbarte, umfassende Leistungspaket enthält die Administration der IT-Landschaft von der Server-Infrastruktur und dem Netzwerk bis hin zum einzelnen Arbeitsplatz, wo die 3U TELECOM hohe Verfügbarkeit aller Notebooks, PCs, Peripherie-Geräte und Telekommunikationslösungen sicherstellt. Auch die Wahrung der Daten- und Informationssicherheit wird der 3U TELECOM anvertraut.

Dieser Auftrag eines etablierten IT-System- und -Produkthauses zeigt, dass 3U im Rahmen des neuen Leistungsangebots "Managed Services" die richtigen strategischen Weichen für zukünftiges Wachstum gestellt hat. Im Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechniken) sichert das Geschäftsmodell "Managed Services" mit seinen Bausteinen "3U Managed Desktop", "3U Managed Private Cloud", "3U Managed Public Cloud" und "3U Managed Network" wiederkehrende Umsätze, deren Anteil am Umsatz der 3U TELECOM zukünftig noch deutlich ansteigen wird.

Frank von Orlikowski, CEO der Portal Systems AG, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Ein solches ,Rundum-sorglos-Paket' wie das der 3U TELECOM hatten wir gesucht - nicht nur aufgrund der Herausforderungen bei der Einstellung eigenen Personals - sondern vor allem, weil wir dadurch den Rücken frei haben für unser erfolgreiches Kerngeschäft, für intensive Kundenbetreuung und für die Weiterentwicklung unserer Plattform und unserer Produkte. Team und Ideen von 3U haben uns überzeugt, und die ersten Schritte rechtfertigen unser Vertrauen voll und ganz."

"Wir freuen uns über das Vertrauen der Portal Systems AG umso mehr, als sich damit gerade ein renommiertes Unternehmen der IT-Branche für unsere Managed Services entschieden hat", unterstreicht Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG. "Das zeigt, wie sinnvoll und nützlich ein solches Outsourcing für mittelständische Unternehmen sein kann. Wir nehmen den Unternehmen die oft als lästig oder schwierig empfundene Aufgabe ab, sich um Infrastrukturen, Server, Netze selbst kümmern zu müssen, sehen darin unseren Beitrag zur Digitalisierung im Mittelstand und ein großes Marktpotenzial für 3U", ergänzt Jörg Dießner, Prokurist der 3U TELECOM GmbH.

Über Portal Systems: Die Portal Systems AG (www.portalsystems.de) vereint als eines der wenigen Systemhäuser auf dem Markt Enterprise Content Management (ECM-) und SharePoint-Kompetenz unter einem Dach. Auf Basis von rund 20 Jahren Erfahrung und Expertise aus Projekten bei über 300 Kunden entwickelt und vermarktet sie digitale Lösungen für dokumentenzentrierte Geschäftsprozesse. Die von Portal Systems entwickelte Shareflex-Produktsuite basiert auf SharePoint (Online) und reicht von Fachanwendungen wie dem Vertragsmanagement, der Eingangsrechnungsverarbeitung oder der Dokumentenlenkung für QM-Systeme bis hin zum modernen, ganzheitlichen DMS/ECM mit Integrationsschnittstellen in die führenden ERP- und CRM-Systeme.

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

