Der kanadische Brennstoffzellen-Entwickler knüpft an den zuletzt positiven Newsflow im September an. Nach der Order von Siemens Mobility kann Ballard Power einen weiteren Auftrag aus dem Bereich Wasserstoff-Züge vermelden. Im jüngsten Fall handelt es sich beim Auftraggeber um die Schweizer Stadler Rail AG.Ballard Power soll sechs Brennstoffzellen-Module liefern, die zum zum Antrieb des ersten Wasserstoffzuges in den USA dienen. Stadler Rail wiederum wurde von der San Bernardino County Transportation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...