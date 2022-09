Ein perfektes Portfolio: Wenn ich heute unbegrenzt wählen dürfte, so hätte ich einige interessante Kandidaten, die ich wählen würde. Coca-Cola im Jahre 1987 zum Beispiel, um heute auf über 50 % Dividendenrendite zu kommen. Oder Amazon wäre meine Wahl aus dem Jahre 2001 oder so. Damit wäre ich heute womöglich sogar Millionär. Aber diese Auswahl hat eines gemeinsam: Sie ist in die Vergangenheit gerichtet. Das bedeutet, dass ich mir heute von den Erfolgen nichts mehr kaufen kann. Ich müsste mir überlegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...