DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BMW - In Zeiten zunehmender politischer Spannungen zwischen Washington und Peking hat sich BMW zu einer Fortsetzung ihrer Aktivitäten in China bekannt. "Es ist wichtig, eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Deutschland und China fortzuführen", sagte Finanzvorstand Nicolas Peter in einer Gesprächsrunde mit Journalisten. Von einer engen Zusammenarbeit könnten beide Seiten profitieren. Die Beziehung müsse man weiter entwickeln. Als Beispiel nannte der CFO die Elektromobilität. Auf diesem Feld bezieht der Münchener Autokonzern u. a. Batterien vom chinesischen Lieferanten CATL. Peter hob hervor, dass BMW ein weltweit agierendes Unternehmen sei. "Wir bauen Arbeitsplätze in Deutschland auf, weil wir global so erfolgreich sind." (BöZ)

BAT/SANITY - Das Berliner Cannabis-Unternehmen Sanity-Group hat weiteres Wachstumskapital in Höhe von 36,7 Millionen Euro eingesammelt. Wie das Handelsblatt vorab erfuhr, wurde die gerade abgeschlossene Finanzierungsrunde der Serie B von British American Tobacco (BAT Group) als Neuinvestor angeführt, zudem beteiligten sich bestehende Investoren. Insgesamt hat das 2018 gegründete Start-up mehr als 100 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. (Handelsblatt)

CONSUS - Der schwer angeschlagene Immobilienprojektentwickler Consus Real Estate hat das Ausmaß seiner bilanziellen Schieflage offengelegt. Demnach ist zum 30. Juni 2022 ein negatives Eigenkapital von 760 bis 800 Millionen Euro aufgelaufen. Die Tochter des Wohnimmobilienkonzerns Adler Group hat nach eigenen Angaben die Geschäftsplanung aktualisiert und Ausfallrisiken von Forderungen aus Projektverkäufen neu bewertet. Folge seien einmalige Wertberichtigungen. Mitte Mai hatte Adler eingeräumt, dass das bilanzielle Eigenkapital der Tochter aufgezehrt ist. (BöZ)

APPLE - Apple hat einen wichtigen Schritt getan, um die Abhängigkeit von China als Produktionsstandort zu verringern: Der Elektronikhersteller stellt die aktuelle iPhone-Generation jetzt auch in Indien her, wie er am Montag gegenüber mehreren Medien bestätigte. Der Auftragsfertiger Foxconn, der für Apple auch in China arbeitet, setzt die iPhone-14-Modelle in einer Fabrik nahe der Metropole Chennai zusammen. Sie sollen im Laufe des Jahres in den Handel gehen und sind für Indien bestimmt, das als zweitgrößter Smartphone-Markt nach China gilt. (Handelsblatt)

FNALITY - Die als "Utility Settlement Coin" gegründete Fnality hat Nomura als Investor gewinnen können. Fnality will im Settlement "Cash on Ledger" bewerkstelligen und hat dafür kürzlich über einen sogenannten Omnibus account Zugang zum Payment-System der Bank of England erhalten. Das ist notwendig, damit bei Transaktionen ein finales und schnelles Settlement ohne weitere Intermediäre erfolgt - was einer der Vorteile von Blockchain-Systemen mit "tokenized cash" im Interbanken-Bereich ist, wobei Fnality die bei Zentralbanken geparkten Guthaben der Banken verwendet. Mit Nomura haben nun 17 Banken in Fnality investiert, darunter seit kurzem auch die Commerzbank. (BöZ)

September 27, 2022 01:04 ET (05:04 GMT)

