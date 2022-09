DJ PTA-Adhoc: AEW Energie AG: AEW Energie AG beteiligt sich an der AZOWO GmbH

Aarau (pta007/27.09.2022/07:30) - Die AEW Energie AG baut ihre Tätigkeit im Bereich E-Mobilität aus und beteiligt sich mit 32,94 % an der AZOWO GmbH, einem jungen Unternehmen, welches im Markt für vernetzte Mobilität (connected mobility) tätig ist.

Nach bereits über dreijähriger erfolgreicher Zusammenarbeit beteiligt sich die AEW Energie AG mit 32,94 % an der AZOWO GmbH aus Biberach an der Riss. Die AZOWO ist im Markt für vernetzte Mobilität (connected mobility) eine Plattformbetreiberin für digitale Lösungen und bietet innovative Cloudprodukte für Unternehmen, Gemeinden, Energieversorger, Flughäfen und andere Dienstleister an. Mit diesem Engagement stärkt die AEW ihre Position im E-Mobilitäts-Markt und baut ihre Digitalisierungskompetenz aus.

«Mobility as a Service» weist ein grosses Wachstum aus. Die AZOWO verfügt über eine ausgereifte Technologie und damit über eine hervorragende Ausgangslage für integrierte Mobilitätslösungen. Sie liefert auch die Plattform für Swiss E-Car, einem nationalen Angebot für E-Carsharing, bei dem die AEW Mitbegründerin ist. «Ideale Voraussetzungen also, um den verschiedenen Kundengruppen zusammen mit der AZOWO neue integrierte Mobilitätslösungen anbieten zu können», so Marc Ritter, CEO der AEW Energie AG.

