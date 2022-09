Der DAX dürfte sich zum Start am Dienstag auf einen weiteren Stabilisierungsversuch einlassen. Börsianer werten dies nach dem Vortagsgeschehen als Signal einer Stabilisierung, nachdem der Leitindex zuletzt auf seinen niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren angekommen war. Der Broker IG taxiert ihn zwei Stunden vor Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 12.304 Punkte.Zuvor ist der Handel in Asien mancherorts bereits in relativ robusten Bahnen verlaufen: In Japan etwa steht der Nikkei kurz vor Schluss ...

