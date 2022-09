Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat zu Wochenbeginn zunächst nach seiner Richtung gesucht. Der DAX lag gestern mal in der Gewinnzone, mal in der Verlustzone. Am Ende ging er mit 12.227 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Minus von knapp 0,5 Prozent bzw. 56 Zählern. Marktidee: SMA Solar Solar-Aktien haben sich in diesem Jahr bisher sehr gut geschlagen, besser als die meisten anderen Branchen. Das gilt auch für das Papier von SMA Solar. Aktuell läuft allerdings die zweite Welle einer Korrekturphase. Im Fokus steht eine wichtige Unterstützung. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde das Chartbild deutlicher eintrüben. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf