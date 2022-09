Im Inflationskampf die Reichen besteuern, rät EZB-ChefökonomLagarde will QT-Debatte erst nach Normalisierung der EZB-ZinsenMaechler signalisiert Franken-Interventionsbereitschaft der SNBAKZA NA - AKZO NOBEL VORL. Q3 BER. OP. GEWINN €195 MIO BIS €215 MIOSIKA SW - SIKA VERKAUFT WEGEN KARTELLRECHT MBCC-VERMÖGENSWERTE: KREISE Starker Druckabfall in beiden Nord Stream GaspipelinesKWS - KWS Saat Gj Ebit schlägt ErwartungenPAH3 - Porsches Mega-IPO wird wohl am oberen Ende der Spanne bepreistVBK - Verbio: EBITDA Gj 503,3 (PROG 495/Vj 166) Mio EUR BMW - In Zeiten zunehmender politischer Spannungen zwischen Washington und Peking hat sich BMW zu einer Fortsetzung ihrer Aktivitäten in China bekannt. "Es ist wichtig, eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Deutschland und China ...

