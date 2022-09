NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Adidas von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 200 auf 170 Euro gesenkt. Analyst Richard Edwards verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf ein "herausforderndes Nachfrageumfeld und Gegenwind durch Wechselkurse". Der Sportartikelhersteller werde wahrscheinlich mit "erheblichen kurzfristigen makroökonomischen Herausforderungen" konfrontiert sein, wobei die schlimmsten angesichts eines "rekordverdächtig niedrigen Verbrauchervertrauens" von Westeuropa ausgingen. Zudem sollten die coronabedingten Lockdowns in der Großregion China bis Mitte 2023 andauern. Ferner dürften die Frachtkosten sowie die Preise für Baumwolle und Polyester deutlich steigen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

