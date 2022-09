Dank der günstigen Marktlage hat der Biokraftstoffhersteller Verbio im jüngst abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021/22 ein EBITDA-Rekord erzielt. Auch der Umsatz legte aufgrund der gestiegenen Preise für Biodiesel kräftig zu. An der Börse kommt das Zahlenwerk gut an, für die Verbio-Aktie geht es am Dienstagmorgen leicht nach oben.Konkret erzielte Verbio in den vergangenen zwölf Monaten ein Umsatzwachstum ...

