DJ IPO/Große Nachfrage nach Porsche - Aktien am oberen Ende der Spanne

Von Ben Dummett

LONDON/FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche dürfte zu einem Erfolg werden: Institutionellen Anlegern wurde am Montag mitgeteilt, dass Aufträge zur Zeichnung der Aktien am oberen Ende beziehungsweise bereits über der genannten Preisspanne liegen würden. Das obere Ende der Spanne liegt bei 82,50 Euro pro Stück. Volkswagen bietet den bisherigen Angaben zufolge 113,9 Millionen Porsche-Vorzugsaktien an und will damit rund 9,4 Milliarden Euro einnehmen.

Im Handel hieß es am Montag, dass Gebote unter 82,50 Euro für Stücke aus dem Börsengang der Porsche AG wenig Aussichten auf Erfolg hätten. Selbst bei 82,50 Euro seien die Bücher mehrfach überzeichnet. "Das Interesse an dem Börsengang ist riesig", so ein Marktteilnehmer am Montag. "Wir gehen davon aus, dass der Preis für den Porsche-Börsengang am oberen Ende, wenn nicht sogar leicht oberhalb der angegebenen Spanne liegen wird", hieß es von Analysten von Jefferies.

Investoren haben bis Mittwoch um 14 Uhr Zeit, um Aufträge zu erteilen. Die Preisfestsetzung wird dann im Laufe des Tages erfolgen. Die Erstnotiz an der Frankfurter Börse ist für Donnerstag geplant.

Der Börsengang der Volkswagen-Tochter wäre der größte in Europa seit der 10-Milliarden-Dollar-Emission des Rohstoffgiganten Glencore im Jahr 2011. Das offenbar erfolgreiche IPO hebt sich von dem ansonsten schwächelnden globalen IPO-Markt ab. Die volatilen Aktienmärkte, die die Bewertung von Unternehmen erschweren, und die schlechte Entwicklung der kürzlich an die Börse gebrachten Unternehmen haben die meisten IPO-Investoren bisher zurückgehalten.

Der Börsengang von Porsche könne diese Hindernisse überwinden, weil der Sportwagenhersteller eine starke Bilanz vorweisen könne, argumentieren Banker und Investoren. Das Geschäft von Porsche ist relativ isoliert von dem weltweiten Wirtschaftsabschwung, weil die Kunden wohlhabend genug sind, um steigende Inflation und Zinssätze zu verkraften, ohne ihre Ausgaben zu kürzen.

