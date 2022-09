Eine echte Krise durchlebten heute Powercell-Aktionäre. Der Grund dafür ist der Absturz der Aktie um rund zwei Prozent. Damit ziert der Titel das Tabellenende der Rangliste. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Powercell-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Bei Powercell steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,4 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Bei 12,10 EUR liegt dieser markante Punkt. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Spekulative Anleger überlegen möglicherweise zuzugreifen. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...