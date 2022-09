Die Aktie von K+S geriet zum Auftakt in die neue Börsenwoche kräftig unter Druck. Neben der allgemein hohen Nervosität an den Märkten leidet der MDAX-Titel immer mehr auch unter der schlechteren Stimmung in der Landwirtschaft. So bremsen etwa stark gestiegene Erzeugerpreise wegen der Verteuerung von Erdgas die Düngemittelindustrie in Deutschland.Die Menge der hierzulande abgesetzten Düngemittel sei im zweiten Quartal 2022 zum Vorjahreszeitraum deutlich zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt ...

