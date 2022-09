Das dritte Quartal neigt sich dem Ende zu. Es sieht ganz danach aus, als würde Tesla-Chef Elon Musk alle Hebel in Bewegung setzen, um erneut starke Auslieferungszahlen zu präsentieren. Die Aktie könnte einen Boden gefunden haben.Überflüge über das Werk in Fremont in den letzten Tagen haben gezeigt, dass die Fahrzeugproduktion auf Hochtouren läuft. Elon Musk könnte am 19.Oktober also erneut hervorragende Zahlen vorlegen. Nicht umsonst zeigt sich Analyst Pierre Ferragu von New Street Research bullish ...

