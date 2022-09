Unterföhring (ots) -- Sky Original Dokumentation "Die Relotius Affäre" (https://www.sky.de/film/die-relotius-affaere) (Arbeitstitel) in Produktion- High-End-Dokumentarfilm über den Aufstieg und Fall des einstigen Starreporters Claas Relotius, der mit seinen Reportagen in Der Spiegel über Jahre die Öffentlichkeit getäuscht hat- Eine Produktion von Kinescope Film in Zusammenarbeit mit Sky Studios unter der Regie von Daniel Andreas Sager- Die Dokumentation startet im Frühjahr 2023 nur bei Sky und WOWUnterföhring, 27. September 2022 - Sky verkündet heute die Produktion des neuen Sky Original Dokumentarfilms "Die Relotius Affäre" (https://www.sky.de/film/die-relotius-affaere) (AT). Die High-End-Doku von Kinescope Film in Zusammenarbeit mit Sky Studios wird im Frühjahr 2023 auf Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehen sein.Über "Die Relotius Affäre" (AT):Claas Relotius, Reporter des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, faszinierte mit seinen spektakulären Reportagen über Jahre die Öffentlichkeit. Als sein Kollege Juan Moreno die Glaubhaftigkeit dieser Reportagen bezweifelt, beginnt ein spektakuläres Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem beide Journalisten gegeneinander agieren, um ihre berufliche Existenz zu sichern.Der Dokumentarfilm beleuchtet den schnellen Aufstieg und tiefen Fall des einstigen Starreporters, der über Jahre die gesamte Öffentlichkeit getäuscht hat. Der Film begibt sich auf eine Spurensuche, lässt ehemalige Kolleg*innen und Weggefährt*innen zu Wort kommen und arbeitet den Skandal auf. Er nimmt uns mit auf eine Reise in die internationalen Storys von Claas Relotius, gibt seinen Protagonist*innen eine Stimme und erzählt ihre wahre Geschichte.Regie führt Daniel Andreas Sager, der sich nach seinem Kino-Erfolg "Hinter den Schlagzeilen" erneut dem Blick hinter die Kulissen des Journalismus und dessen Rolle für eine demokratische Gesellschaft widmet. Für die Kamera ist Nicolai Mehring verantwortlich, der mit seiner außergewöhnlichen Bildsprache klare Brüche zwischen Illusion und Wirklichkeit schafftDas Sky Original "Die Relotius Affäre (AT) ist eine Produktion von Kinescope Film. Die Produzenten sind Matthias Greving und Kirsten Lukaczik. Creative Producer von Kinescope Film ist Anne Reißner. Die Executive Producer bei Sky sind Christian Asanger und Marietta Gottfried.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.deÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Milana KosjerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5330612