Die 123fahrschule hat ihre geplante Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und bekannt gegeben, dass 538.048 neue Aktien zu EUR 7,00 bei Investoren platziert wurden. Insgesamt fließt dem Unternehmen ein Bruttoerlös von rund EUR 3,77 Mio. zu, der zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet werden soll. Die Analysten von AlsterResearch erwarten weiterhin ein solides Wachstum in H2 22 und behalten die Modellannahmen unverändert bei. Die Analysten haben die neue Aktienanzahl in das Modell eingearbeitet und das Kursziel allein aufgrund des Verwässerungseffekts durch die Kapitalerhöhung um rund 21% reduziert. Das neue Kursziel von EUR 27,00 (alt EUR 34,00) bietet immer noch signifikantes Upside-Potenzial für Investoren, die an diesem einzigartigen Roll-up-Geschäft des deutschen Fahrschulmarktes partizipieren möchten. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





123FAHRSCHULE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de