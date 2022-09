Das Momentum der Endmärkte scheint Aixtron in die Hände zu spielen. Insbesondere GaN-Leistungselektronik, ein Markt, den Aixtron besetzt hat, dringt weiter in ehemalige Silizium-Hochburgen vor, zum Beispiel in Rechenzentren. Mit dem neuen und potenziell riesigen Markt für MicroLEDs, ersten sichtbaren Erfolgen bei SiC und zusätzlicher Unterstützung durch einen stärkeren USD heben die Analysten von AlsterResearch ihre Schätzungen an und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 29,00 (alt: EUR 27,00). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/AIXTRON%20SE





