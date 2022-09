Die Siemens Energy-Aktie (WKN: ENER6Y) startet stark in die neue Woche und klettert in zwei Tagen um +2,1 bzw. +2,6% auf 12 €. Es gibt gute Nachrichten von der Problem-Tochter Gamesa: Joachim Eickholt, der als Sanierer zu den unrentablen Spaniern entsandt wurde, macht seinen Ruf alle Ehre. Die in München ansässige Siemens Energy AG ist ein Strom- und Gaskonzern im Bereich der konventionellen und erneuerbaren Energien. Das Unternehmen hält zwei Drittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...