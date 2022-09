DJ Vonovia macht Fortschritte bei Investorensuche, Asset-Verkauf

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia hat seit dem Halbjahresbericht Anfang August Fortschritte bei der Suche nach Investoren für Wohnungsportfolios in Schweden und Baden-Württemberg gemacht. Wie der Bochumer DAX-Konzern im Rahmen eines Investorentags mitteilte, wird der Dialog mit Investoren für die geplanten Joint-Ventures "in Kürze beginnen", entsprechende Informations-Mitteilungen seien an Investoren verschickt worden. Zudem würden Immobilienpakete, die für einen Verkauf in Frage kommen, für den Verkaufsprozess vorbereitet. In Bezug auf die Pflegeimmobilien, die die Tochter Deutsche Wohnen ins Schaufenster gestellt hat, sollen Gespräche mit Interessenten in Kürze beginnen. Vertraulichkeitsvereinbarungen dafür seien bereits versandt worden.

Auch bei der Integration der Deutsche Wohnen, die für Anfang 2023 geplant ist, sei der Konzern im Plan, teilte Vonovia mit. Beim Verkauf der Immobilienbestände habe Vonovia allerdings "keine Eile". Priorität habe ein Verkauf zu einem optimalen Preis, "nicht mit Maximalgeschwindigkeit", wie aus der Investorenpräsentation hervorgeht

Im August hatte Vonovia angekündigt, im aktuellen Umfeld mit steigenden Zinsen, höheren Kosten für Bauen, Energie und notwendigen hohen Investitionen den langfristigen Portfolio-Verkauf und den Einstieg neuer Investoren zu prüfen. Insgesamt geht es dem Konzern zufolge um ein Portfolio von 13 Milliarden Euro. Damit will die Vonovia SE sicherstellen, "auch künftig über alle notwendigen Mittel zu verfügen", um die Interessen aller Stakeholder - also Mieter, Investoren, Mitarbeiter und Gesellschaft - "vernünftig auszubalancieren" und den Herausforderungen wie Klimaschutz, Wohnungsmangel und Demografie gerecht zu werden.

Zum einen sollen Portfolios von Wohnungen und Mehrfamilienhäuser über einen längeren Zeitraum verkauft werden. Dafür hat Vonovia verschiedene geeignete Portfolios ermittelt. Zum anderen prüft das Unternehmen die Möglichkeit, neue, langfristig orientierte Investoren-Gruppen als Partner ins Boot zu nehmen - als direkter Minderheitsinvestor in ein Portfolio. Vonovia will hierbei Mehrheitseigentümer und Bewirtschafter über die eigene digitale Bewirtschaftungsplattform bleiben.

September 27, 2022 03:41 ET (07:41 GMT)

