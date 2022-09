Experten haben herausgefunden, dass die zunehmende Abhängigkeit von chemischen Produkten zur Reinigung unserer Häuser seit der weltweiten Epidemie dazu geführt hat, dass sich schädliche Bakterien vermehren. Um diesem Trend entgegenzuwirken, leiten Reinigungsprodukte mit probiotischen Eigenschaften eine Revolution biologischer Reinigung ein.

Im weiteren Verlauf der Pandemie hat unsere Hygienesensibilität den Zeitaufwand für die Reinigung unserer Häuser erhöht, was zu einer immer häufigeren Verwendung von Reinigungsmitteln geführt hat, die starke chemische Substanzen wie Bleichmittel und Desinfektionsmittel enthalten. Die Forschung zeigt, dass solche Produkte neben Bakterien auch nützliche Probiotika oder nützliche Organismen zerstören und saubere, aber unnatürlich sterile Lebensräume schaffen können. Untersuchungen aus dem Vereinigten Königreich deuten darauf hin, dass Reinigungsprodukte mit probiotischen Eigenschaften Keime und Viren um bis zu 80 reduzieren. Probiotische Reinigungsprodukte verhindern die Vermehrung von schädlichen Bakterien, Schimmelpilzen und Viren um 60 und senken Infektionskrankheiten um 52 %.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005590/de/

Entrust your home's hygiene to BioBellinda's new probiotic formula (Graphic: Business Wire)

Mikrobiologin Kübra Hocaoglu erklärte, dass unsere Häuser sowohl schädliche als auch nützliche Mikroorganismen haben, genau wie der menschliche Körper: "Unsere Häuser können mit der mikrobiellen Artengemeinschaft verglichen werden, die in unserem Darm vorhanden ist und unseren fortlaufenden Lebenszyklus unterstützt. Die am weitesten verbreiteten chemischen Reinigungsmittel zerstören fast alle Mikroorganismen, die in unseren Häusern vorkommen. Während der Reinigung werden auch Probiotika entfernt, was einen immer größer werdenden Raum für die Vermehrung gesundheitsgefährdender Mikroben schaffen kann. Oberflächen, die übermäßig mit solchen Chemikalien gereinigt werden, ebnen den Weg für schädliche Mikroorganismen, die sich alle 20 Minuten vermehren und ihren Platz in Häusern sichern und stärken."

Das Zeitalter der biologischen Reinigung leitet eine Revolution ein

Hocaoglu beschrieb, wie probiotische Reinigungsmittel mit natürlichen Inhaltsstoffen bei regelmäßiger Anwendung Häuser länger sauber halten können, indem sie die Lebensdauer gesunder Bakterien verlängern, sagte Hocaoglu: "Probiotische Reinigungsmittel beseitigen schädliche Bakterien und hinterlassen Millionen nützlicher Bakterien mit probiotischen Eigenschaften auf Oberflächen. Unser Ziel ist es, gesunde Mikrobiome mit ProBioPlus in Produkten von Kosmetika, Hautpflegemitteln und Haushaltsreinigern mit unserer hochwertigen Marke BioBellinda zu schaffen.

Unser Bewusstsein für die Bedeutung von Umweltfaktoren für die menschliche Gesundheit ist mit ProBioPlus noch stärker gewachsen, das gentechnisch veränderte Organismen (GVO) verhindert, die Reizungen verursachen können, und nur natürliche Inhaltsstoffe enthält, die sicher auf empfindlicher und allergischer Haut angewandt werden können. Wir leisten Pionierarbeit für eine biologische Reinigungsrevolution mit probiotischer Reinigung in Haushalten durch ProBioPlus, mit seiner pH-neutralen Formel, die für die Verwendung auf Fliesen, Marmor, Bambus- und Holzoberflächen geeignet ist und keine schädlichen Chemikalien enthält."

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005590/de/

Contacts:

Lenura Chelibeeva lchelibeeva@biobellinda.com.tr