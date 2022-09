DJ PTA-PVR: Readcrest Capital AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Hamburg (pta019/27.09.2022/10:20) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Mitteilung nach § 43 WpHG

Sehr geehrter Herr Binder,

wir möchten Ihnen im Anschluss an unsere Stimmrechtsmeldung vom 1. September 2022 auch für die VV Beteiligungen Aktiengesellschaft, die DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft und für Herrn Wilhelm K. T. Zours (im Folgenden die "Sonstigen Mitteilenden") gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mitteilen:

A. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele:

1. Die Investition der Deutsche Balaton AG ist langfristig angelegt und erfolgt mit dem Zweck der Erzielung von Vermögenszuwächsen. Hierfür erwarten wir, dass Geduld über einen mittleren Zeithorizont notwendig sein wird.

2. Weder die Deutsche Balaton AG noch die Sonstigen Mitteilenden, denen die von der Deutsche Balaton AG an der Readrest Capital AG gehaltenen Stimmrechte zugerechnet werden, beabsichtigen zum gegenwärtigen Zeitpunkt, schließen es aber für die Zukunft keineswegs aus, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb unmittelbar oder mittelbar zu erwerben. In Abhängigkeit vom Preis könnten innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise erworben werden.

3. Die Deutsche Balaton AG strebt zur Zeit keine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats der Readcrest Capital AG an. Gegenwärtig ist die Beibehaltung dieser Personalien beabsichtigt. Wir beabsichtigen aber, bei den nächsten Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern unsere Stimmrechte nach unserem freiem Ermessen auszuüben.

4. Die Deutsche Balaton AG strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft an (insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik).

B. Hinsichtlich der Herkunft der Mittel für den Erwerb der Stimmrechte an der Readcrest Capital AG teilen wir Ihnen mit, dass die Deutsche Balaton AG Eigenmittel für den Erwerb der von ihr unmittelbar an der Readcrest Capital AG erworbenen Stimmrechte eingesetzt hat. Die entsprechenden Eigenmittel wurden teilweise aus bestehenden allgemeinen Kreditvereinbarungen generiert.

Mit freundlichen Grüßen,

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

Rolf Birkert

(Ende)

Aussender: Readcrest Capital AG Adresse: Schopenstehl 22, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Gunnar Binder Tel.: +49 40 679 580-53 E-Mail: info@readcrest.com Website: www.readcrest.com

ISIN(s): DE000A1E89S5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

