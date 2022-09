DJ PTA-News: S IMMO AG: Zweifache Auszeichnung bei EPRA sBPR Awards 2022

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta020/27.09.2022/10:25) - Die konkreten Bemühungen der S IMMO in Sachen Nachhaltigkeit machen sich bezahlt. So wurde das Unternehmen für seine nichtfinanzielle Berichterstattung im Geschäftsbericht 2021 bei den EPRA sBPR Awards 2022 gleich zweimal mit dem Bronze Award sowie dem Most Improved Award ausgezeichnet. Zusätzlich präsentierte die Immobiliengesellschaft kürzlich eine umfassende ESG-Strategie.

Die zunehmende Professionalisierung und das verstärke Commitment der S IMMO im Hinblick auf ESG tragen weitere Früchte. Die seit 2012 von der European Real Estate Association (EPRA) jährlich verliehenen Sustainability Awards verfolgen das Ziel größerer Transparenz in der nichtfinanziellen Berichterstattung im Immobiliensektor. Die zweifache Auszeichnung der S IMMO bei den EPRA sBPR Awards 2022 belegt und belohnt erneut die klare Ausrichtung, der sich das Unternehmen verschrieben hat, sowie die transparente Gestaltung der nichtfinanziellen Kommunikation.

Im Zuge der Vorstellung der ESG-Strategie der S IMMO, die auch auf der Webseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung steht, sind 49 Ziele verteilt auf unterschiedliche ESG-Handlungsfelder kommuniziert worden. Daraus abgeleitet hat die S IMMO 15 Kernziele definiert. Im Bereich Umwelt beinhalten diese beispielsweise die Senkung der Energieintensität um 25 % bis 2030 (Basisjahr 2021) sowie die Senkung der immobilienbezogenen marktbasierten Treibhausgasemissionen um 30 % bis 2030 (Basisjahr 2021). Im Hinblick auf soziale Belange zählen die Einführung von verbindlichen Green Leases und ein Frauenanteil von 50 % bei Mitarbeiter:innen und Führungskräften bis 2025 zu den Kernzielen, während es bei Governance zum Beispiel die Ausrichtung von 25 % der variablen Vorstandsvergütung nach ESG-Kriterien bis 2025 und die Etablierung eines nachhaltigen Lieferkettenmanagements bis 2025 sind. Die Zertifizierung von mindestens 40 % der gewerblichen Hauptnutzfläche nach BREEAM, DGNB, LEED oder WELL bis 2025 stellt dabei ein übergeordnetes Ziel dar.

Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S IMMO, kommentiert: "Mit der vorliegenden ESG-Strategie hat die S IMMO ein wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer ESG-konformen Gesellschaft erreicht. Wir haben unsere Landkarte mit den jeweiligen Meilensteinen in den Bereichen Environment, Social und Governance definiert, auf die wir in Zukunft gemeinsam als Unternehmen zielstrebig hinarbeiten werden. Die erfreuliche doppelte Auszeichnung bei den EPRA sBPR Awards unterstreicht meines Erachtens, dass wir uns in diesem Zusammenhang bereits auf dem richtigen Pfad befinden. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinem Team für die tolle und produktive Zusammenarbeit bedanken, die das möglich gemacht hat."

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1664267100294 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2022 04:26 ET (08:26 GMT)