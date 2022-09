EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

artec technologies AG mit Umsatzplus von 37% im ersten Halbjahr 2022 und Ergebnisverbesserung



H1 2022: Umsatz +37% auf 1,57 Mio. Euro und EBITDA von 0,07 Mio. Euro auf 0,235 Mio. Euro verbessert

Weiterhin sehr solides finanzielles Fundament mit Eigenkapitalquote von 83%

Entwicklung im zweiten Halbjahr wird im Wesentlichen vom Jahresendgeschäft abhängig sein

Diepholz/Bremen, 27. September 2022: Die Geschäftsentwicklung der artec technologies AG (ISIN DE0005209589) war im ersten Halbjahr 2022 positiv. Das Technologieunternehmen konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres trotz der schwierigen geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nahezu alle wesentlichen Kennzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verbessern. Aufgrund des sehr innovativen Produktportfolios für Unternehmen und Behörden hat artec den Umsatz im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,14 Mio. Euro um 37% auf 1,57 Mio. Euro gesteigert. Die Gesamtleistung legte von 1,38 Mio. Euro auf 1,78 Mio. Euro zu. Das Umsatzwachstum machte sich auf der Ertragsseite positiv bemerkbar. So hat artec im Berichtszeitraum den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 0,067 Mio. Euro auf 0,235 Mio. Euro gesteigert. Entsprechend kletterte die EBITDA-Marge von 4,9% auf 13,5%. Das EBIT wurde gegenüber dem Vorjahreszeitraum von -0,248 Mio. Euro. auf -0,098 Mio. Euro verbessert. Auf der Kostenseite stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,211 Mio. Euro auf 0,358 Mio. Euro. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf einmalige Emissionskosten in Höhe von rund 0,08 Mio. Euro für die im Frühjahr 2022 emittierte Krypto-Unternehmenswandelanleihe zurückzuführen. Die Personalaufwandsquote wurde im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 52,5% auf 38,5% erheblich verbessert. Damit liegt sie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 44,8%. Trotz steigender Einkaufs- und Transportkosten lag die Materialaufwandsquote mit 30% nahezu unverändert auf Vorjahresniveau. Die Bilanzsumme lag zum Stichtag 30. Juni 2022 mit 4,40 Mio. Euro leicht über dem Vorjahr (H1/2021: 4,29 Mio. Euro). Mit einer Eigenkapitalquote von 83% verfügt artec weiterhin über ein sehr solides finanzielles Fundament. Dynamischer Auftragseingang zum Jahresende erwartet Vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen blickt artec technologies verhalten optimistisch auf das zweite Halbjahr. Als Spezialist für die Verarbeitung, Speicherung und Analyse von Daten aus unterschiedlichsten Quellen ist das Technologieunternehmen in Zukunftsmärkten aktiv. Dabei setzt sich artec immer wieder erfolgreich im internationalen Wettbewerb durch, wie der jüngste Auftrag eines Nato-Mitgliedslandes für die Lieferung einer Spezialsoftware zur Aufzeichnung und Verarbeitung von Video- und Metadaten für den maritimen Einsatz zeigt. Nach einem saisonal bedingt ruhigen dritten Quartal erfährt artec eine anhaltend dynamische Nachfrage und erwartet zum Jahresende mehrere größere Auftragseingänge - insbesondere aus dem Mittleren Osten. Welche Aufträge noch ergebnisrelevant im laufenden Geschäftsjahr gebucht werden können, ist jedoch abhängig vom Zeitpunkt des Auftragseingangs und der Materialverfügbarkeit. Der vollständige Halbjahresbericht wird am 04. Oktober 2022 auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

>> www.artec.de

>> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516

