Das Joint Venture SAIC-GM-Wuling bringt in China eine Cabrio-Version des dort äußerst beliebten vollelektrischen Kleinstwagens Hong Guang Mini EV auf den Markt. Die Kleinstwagen-Familie Mini EV ist seit 24 Monaten in Folge auf Platz 1 des E-Auto-Verkaufsrankings in China. Das Wuling Hong Guang Mini EV Cabrio soll laut einer Mitteilung von Joint-Venture-Partner General Motors für 99.900 Yuan auf den ...

