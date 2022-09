In den letzten Monaten hat sich bei der Steinhoff-Aktie oftmals wenig bis gar nichts getan. Über mangelnde Kursbewegungen können die Anleger dieser Tage aber wahrlich nicht streiten. In den letzten Tagen fiel die Volatilität so hoch wie schon lange nicht mehr aus. Es fehlt bisher aber an neuen charttechnischen Erkenntnissen.Im Prinzip springt Steinhoff (NL0011375019) momentan fröhlich zwischen 0,10 Euro und 0,12 Euro hin und her, ohne dass es zu einem Ausbruch in irgendeine Richtung kommen würde. Einen steilen Anstieg zum Ende der vergangenen Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...