VALGO nomme sa Directrice RSE

VALGO, groupe français engagé dans la revitalisation de friches et de sites industriels à l'échelle mondiale, fait évoluer sa gouvernance et nomme Delphine Defrance pour mettre en œuvre sa politique RSE. Cette annonce de premier plan s'inscrit dans le prolongement de la stratégie de développement du groupe qui souhaite conjuguer innovation et croissance durable.

Experte reconnue sur le marché, Delphine Defrance bénéficie de toutes les compétences nécessaires pour lancer ce projet d'envergure, le déployer à large échelle et le faire évoluer en continu. Dans ce contexte, en lien direct avec la Présidence, elle devra définir les grands projets à déployer en prenant en compte différents axes: l'humain, l'éthique, la transition de l'entreprise vers la décarbonation ou encore la prise en compte du recyclage des déchets dans le nouveau modèle de croissance du groupe.

Pour mener à bien sa mission, elle travaillera en transverse avec l'ensemble des directions et différents ambassadeurs au sein des agences de l'entreprise. Cette organisation lui permettra de s'assurer que les orientations définies sont bien appliquées à tous les niveaux.

Ingénieure diplômée de l'Université Aix-Marseille, du Cnam et titulaire d'un Master en gestion des entreprises, Delphine Defrance bénéficie de solides connaissances en termes de développement durable, de gestion environnementale et de protection des milieux naturels.

Delphine Defrance, Directrice RSE du groupe VALGO :

«Je suis heureuse de rejoindre VALGO pour conduire notre stratégie RSE ces prochaines années. Nous nous devons d'être exemplaires en la matière et allons fortement nous investir pour déployer une stratégie vertueuse qui nous permettra d'avoir un impact positif dans nos différentes actions. Mon arrivée s'inscrit dans un contexte de forte accélération pour le groupe, d'évolution de son actionnariat et de lancement de son nouveau plan de croissance.»